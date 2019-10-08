Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
1 saat önce
Bu yıl Nobel Fizik Ödülüne 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
Bu yıl Nobel Fizik Ödülüne 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz layık görüldü.
(İHA)
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