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Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

1 saat önce

Bu yıl Nobel Fizik Ödülüne 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz layık görüldü.

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu, System.String[]

Bu yıl Nobel Fizik Ödülüne 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz layık görüldü.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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