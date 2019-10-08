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Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

1 saat önce

Nobel Fizik Ödülü evreni anlamaya yönelik çalışmaları dolayısıyla bilim insanları James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz'a verildi.

Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu, System.String[]

Nobel Fizik Ödülü evreni anlamaya yönelik çalışmaları dolayısıyla bilim insanları James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz'a verildi.Nobel Fizik Ödülü'ne bu yıl evreni ve dünyanın evrendeki yerini anlamaya katkı sağlayan çalışmaları ile Kanada ve ABD vatandaşı James Peebles, İsviçreli Michel Mayor ile Didier Queloz layık görüldü.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Peebles'in çalışmalarının büyük patlamadan bugüne kadar evrenin tarihini anlamada temel oluşturduğu belirtildi.


Mayor ve Queloz'un ise güneş sistemi dışında güneşe benzer yıldızların yörüngesinde bulunan gezegenleri 1995'te ilk keşfeden bilim insanları olduğuna dikkat çekildi.


830 bin euro tutarındaki Nobel Fizik Ödülü Peebles ve Mayor ile Queloz arasında paylaştırılacak. 1901 yılından beri üçü kadın 209 bilim insanına verildi. ABD'li John Bardeen iki kere bu ödüle layıl görülmüştü.


Nobel Tıp Ödülü'nün bu yılki sahipleri Pazartesi günü açıklanmıştı. Ödüle Gregg Semenza, William Kaelin ve Peter Ratcliffe, hücrelerin oksijene olan tepkisi ve değişimi konusundaki çalışmaları ile ödül layık görülmüşlerdi.


Çarşamba günü Nobel Kimya Ödülü, Perşembe günü de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen isimler açıklanacak. Jüri üyeleri arasında yaşanan skandal nedeniyle geçen yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilememesi yüzünden bu yıl istisnai olarak iki isme Nobel Edebiyat Ödülü verilecek. Cuma günü de Nobel Barış Ödülü'nü alacak isim açıklanacak.


dpa/JD,GA


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:17 
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