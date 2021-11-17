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Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu - Son Dakika

Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu

17.11.2021 11:18
Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu

İlaç sektöründe uzun yıllar çeşitli yurt içi ve yurt dışı pozisyonlarda görev yapan Oğuz Akandil, Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

İlaç sektöründe uzun yıllar çeşitli yurt içi ve yurt dışı pozisyonlarda görev yapan Oğuz Akandil, Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Nobel İlaç açıklamasına göre, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Akandil, 2002 yılında aynı üniversitede MBA derecesini tamamladı. Meslek hayatına Pfizer İlaç firmasında başlayan Akandil, finans, satış, pazarlama, iş geliştirme, hayvan sağlığı gibi farklı departmanlarda görev almasını takiben, 2011 yılında Finans Direktörlüğü görevine atandı. 2014 yılında Ukrayna Genel Müdürü olan Akandil, sonrasında Rusya İş Geliştirme ve Geri Ödeme Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

2017 yılında Amgen firmasına Türkiye, Ortadoğu, Afrika Stratejik Planlama Direktörü olarak geçen Akandil, bu görev sonrası Gensenta Ticari Direktörü olarak atandı. Akandil, son olarak Amgen Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu
Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu

İşletme Fakültesi, Nobel İlaç, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nobel İlaç Türkiye Genel Müdürü Oğuz Akandil oldu - Son Dakika
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