Nobel'in Handke'ye verilmesi Hakkari'de kınandı - Son Dakika
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Nobel'in Handke'ye verilmesi Hakkari'de kınandı

6 saat önce

Hakkari'de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Nobel Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

Nobel'in Handke'ye verilmesi Hakkari'de kınandı, System.String[]

Hakkari'de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Nobel Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi.

Er, federasyon binasında yaptığı basın toplantısında, Srebrenitsa'da 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımı inkar eden ve Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığıyla tanınan Handke'ye ödülün verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Binlerce Müslümanın katledilmesi olayını inkar eden Handke'ye ödülün verilmemesi gerektiğini ifade eden Er, Müslümanların ölümünü inkar eden birinin ödüllendirilmesinin bu katliamlara ortak olmak anlamına geldiğini kaydetti.

Basın toplantısına Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya ve dernek ile federasyon üyeleri de katıldı.

Srebrenitsa, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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