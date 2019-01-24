Nobel'in ruhu Beykoz Üniversitesi'nde Yaşıyor

Albert Einstein'dan Aziz Sancar'a, Doris Lessing'den Selma Lagerlöf'a kadar birçok bilim insanı ve edebiyatçının sözleri katlarda yer alarak öğrencilerin geleceğine ışık tutacak

Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık Yerleşkesi'nde bulunan Lisans ve Lisansüstü Programlar Yerleşkesinin her bir katına, 1901'den beri dağıtılan Nobel Ödülü'nü kazanmış bilim insanları ile edebiyatçıların adları verildi. Bunların arasında Marie Curie (Fizik Ödülü-1903), Selma Lagerlöf (Edebiyat Ödülü-1903), Paul A. Samuelson (Ekonomi Ödülü-1970), Herbert A. Simon (Ekonomi Ödülü-1978), Albert Einstein (Fizik Ödülü-1921), Doris Lessing (Edebiyat Ödülü-2007) ve Aziz Sancar (Kimya Ödülü-2015) gibi isimler bulunuyor. Katlarda ayrıca adı verilen bilim insanı ya da edebiyatçının bir sözü ile illüstrasyonu da yer alıyor.Katlarda kullanılan illüstrasyonlar Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından yapıldı.

İLHAM VERECEKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi lisans programlarının yanı sıra lisansüstü eğitim programlarının olduğu binanın katlarında yer alan isimler ve cümleler, öğrencilere ilham kaynağı olacak.

Lisans ve Lisansüstü Programlar Yerleşkesindeki Nobel Ödülü sahibi isimler ve sözleri şöyle:

"Yaşamda hiçbir şeyden korku duyulmamalıdır; korkulanın sadece anlaşılması gerekir. Zaman, daha fazla anlamamızın zamanıdır ki korkularımız azalabilsin." Marie CURIE/ Nobel Fizik Ödülü - 1903

"Kültür, bütün öğrenilenler unutulduğunda geriye kalandır." Selma LAGERLÖF/ Nobel Edebiyat Ödülü - 1903

"İnsan sınırları zorlayarak bulur." Herbert A. SIMON/ Nobel Ekonomi Ödülü - 1978

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir." Albert EINSTEIN/ Nobel Fizik Ödülü - 1921

"Çoğu insan zekâya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden farklılaştıran emektir." Aziz SANCAR/ Nobel Kimya Ödülü - 2015

"Hayatınız boyunca anladığınız bir şeyi ansızın farklı bir şekilde anlarsınız. Buna öğrenmek denir." Doris LESSING/ Nobel Edebiyat Ödülü - 2007

"İyi sorular, basit yanıtlardan üstündür." Paul A. SAMUELSON/ Nobel Ekonomi Ödülü - 1970