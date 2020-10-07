Nobel kimya ödülleri sahiplerini buldu

Nobel Komitesi, 2020 Nobel Kimya Ödülünü, genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verdi.

Nobel Kimya Ödülü de sahiplerini buldu. Geçtiğimiz pazartesi gününden beri tıp ve fizik kategorilerinde sahiplerini bulan ödülleri bugün bilim insanları Emmanuelle Charpentier ve Jennifer Doudna'nın kazandığı açıklandı. Gen düzenlemesi yöntemi çalışması yapan bilim insanları 1.1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.