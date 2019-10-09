Son Dakika Haberleri: Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu
BBC
Son Dakika Dünya Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu

Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu

1 saat önce

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pilleri geliştirme alanındaki çalışmaları için üç bilim insanına, John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.

Nobel Kimya Ödülü, Lityum-iyon pilleri geliştiren uzmanların oldu, System.String[]

Bu yılki Nobel Kimya Ödülü, lityum-iyon pilleri geliştirme alanındaki çalışmaları için üç bilim insanına, John B Goodenough, M Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.

96 yaşındaki Prof. Goodenough, Nobel Ödülü'ne layık görülen en yaşlı bilim insanı oldu. Ödülü alan uzmanla 9 milyon İsveç Kronu (5.2 milyon TL) para ödülünü de paylaşacak.

Daha önceki Nobel Kimya Ödülleri

2018 - Enzim alanındaki keşifleriyle Frances Arnold, George P Smith ve Gregory

2017 - Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson biyolojik molekül görüntülemelerini geliştirmeleriyle

2016 - Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart ve Bernard Feringa moleküler ölçekte makineler yapmalaryıla

2015 - Tomas Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar DNA tamiri alanındaki araştırmalarıyla .

2014 - Eric Betzig, Stefan Hell ve William Moerner optik mikroskopların çözünürlüklerini geliştirmeleriyle

2013 - Michael Levitt, Martin Karplus ve Arieh Warshel kimyasal süreçlerin bilgisayar simülasyonlarıyla

Nobel Ödülleri, Akira, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:18 
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