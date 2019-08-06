Son Dakika Haberleri: Nobel ödüllü ABD'li yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
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Nobel ödüllü ABD'li yazar Toni Morrison hayatını kaybetti

20 dakika önce

NEW Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Nobel ödüllü ABD'li yazar Toni Morrison hayatını kaybetti, System.String[]
NEW Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.
11 eseri bulunan Morrison, 1988'de Türkçe'ye "Sevilen" adıyla çevrilen "Beloved" adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.
Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:47 Kaynak: AA
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