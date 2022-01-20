Nobel ödüllü aktivist Kerman, Yemen'de 3 sivilin öldüğü Husi saldırısını kınadı - Son Dakika

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, İran destekli Husilerin dün Şebve ilinde 3 sivilin hayatını kaybetmesine, 9 sivilin de yaralanmasına neden olan akaryakıt istasyonu saldırısına tepki gösterdi.

Kerman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin gerçekleştirdiği, ölü ve yaralıların olduğu yeni katliamı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Husilerin bu saldırıyla Yemen halkına yönelik suçlarına bir yenisini daha eklediğini kaydeden Kerman, Husilerin bir gün yaptıklarının karşılığını göreceğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, dün Şebve ilinde bulunan bir yakıt istasyonuna düzenlediği füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetmiş, 9 sivil de yaralanmıştı.

Husilerden ise şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.