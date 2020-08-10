Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindi. - Son Dakika

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindi.

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindiNorth Carolina, ABD (DHA)- ABD'de akademik çalışmalarına devam eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr.

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindi

North Carolina, ABD (DHA)- ABD'de akademik çalışmalarına devam eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın öncülüğünde Kuzey Carolina'da yapılan Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Demirören Haber Ajansı (DHA) yapımı süren kültür merkezini yerinde görüntüledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) akademik çalışmalarını sürdüren Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın öncülüğünde Kuzey Carolina'da 2018 yılında inşa edilen veCumhurbaşkanlığının da destek verdiği Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Demirören Haber Ajansı (DHA) kültür merkezini yerinde görüntüledi.

KÜLTÜR MERKEZİN İNŞAASINDA TÜRKLER DE YER ALIYOR

Ana salon, kütüphane, sınıf ve ofislerin yer aldığı kültür merkezinde sinema, sergi, konferans ve sosyal toplantılar için özel bir alan da yer alacak. Amerikalı bir inşaat firmasının yüklendiği projede 10'a yakın Türk işçi de Türkiye'den gelen doğal taşları yerleştiriyor. İki biliminsanının en büyük hayali olan kültür merkezine en büyük katkının ise Cumhurbaşkanlığı'ndan geldiği ifade edildi.

"AMACIMIZ ABD'NİN DOĞU YAKASINDAKİ TÜRKLERİ BİRARAYA GETİRMEK"

DHA'ya konuşan Aziz Sancar'ın eşi Gwen Sancar projeyle ilgili olarak, "Aziz ve Gwen Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi ikimizin hayaliydi. 2016 yılında inşaata değil projeye başlamıştık. 3 yıl boyunca Türkiye'den ve ABD'den bağış topladık. Bizim hayalimiz fonksiyonel bir merkez. ABD'nin doğu yakasındaki Türkleri bir araya getireceğimiz ve özel günleri kutlayabileceğimiz bir merkez oluşturmak istedik. Amerikalılara Türkiye hakkında bilgi vermek, eğitmek istiyoruz. Buraya kuracağımız Aziz Sancar Kütüphanesinde ülke hakkında bilgi edinebilecekler. Ayrıca bu projeyle Türk ve Amerikalıları bir araya getireceğiz" açıklamalarını yaptı.

TÜRK MOTİFLERİNİN DE YER ALDIĞI YAPI GÖRENLERİ BÜYÜLEYECEK

Kültür merkezinin inşasında Türkiye'den getirilen taşlar da kullanılıyor. Gwen Sancar 'Binamızda Türk esintileri de yer alıyor. Türkiye'den sadece maddi yardım değil mermer, çini ve birçok bağış yapıldı. Özellikle Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılmasına özen gösterdik. Türk motifleri bu kültür merkezinde de kullanılacak. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz burada bir de misafirhane inşa etmek istiyoruz. Ancak vakfın tüm maddi kaynakları Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi için kullanıldı. Eğer yeniden bağışlar olursa kültür merkezinin ikinci önemli parçası olarak gördüğümüz bölgedeki Türk öğrenci ve akademisyenleri ağırlayabileceğimiz misafirhanenin bitmesini istiyoruz. İnanıyorum ki bu hayalimizi de gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YAPILACAK

Aziz ve Gwen Sancar Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nihat Çubukçu "İnşaatımız yaklaşık 1'1.5 senedir devam ediyor. Ümit ediyoruz içinde bulunduğumuz COVID-19 şartlarına göre belediye izin verirse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açacağız. Yanı başında Türkiye'den öğrencilerin ve araştırmacıların kalacağı misafirhanesi olacak. Ancak finansal nedenlerden dolayı misafirhaneye başlayamadık ve ileri bir tarihe erteledik. Burasının Türk motifleri ve mimarisinin temsil etmesini aynı zamanda çevre dostu bir bina olmasını istedik. Enerji gereksinimi çok az olacak ve Türk mimarisinin özelliklerini içinde ve dışında yansıtacak? dedi.

TÜRKİYE'YE HEM MADDİ HEM MANEVİ TEŞEKKÜR

Dr. Çubukçu ayrıca, 'İçerisindeki fayans, mermerler ve mobilyalar Türkiye'den geliyor. Birçoğu bize bağış olarak geldi. Amerikan inşaat firması yapıyor ama içerisindeki malzemelerin birçoğu ülkemizden geldi. Türk ustalarımız da emeklerini veriyor' açıklamasını yaptı.

'BENİ EN ÇOK GURURLANDIRAN PROJE BU PROJEDİR'

Aziz ve Gwen Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'ndeki mermer işlerini yapan Türk firmanın sahibi Şaban Taşdemir, '15 yıldır ABD'de yaşıyorum ve büyük projeler yaptım, fakat beni en çok gururlandıran bu projedir. İlim ve bilim adamı Aziz Sancar Hoca'nın işini yapmakla hem gurur hem de şeref duyuyorum. Burada biz elimizden geleni yaptık. Projenin sonuna geldik. İnşallah bir kaç ay içerisinde bitecek. Aziz Hoca için yaptıklarımız aslında hiçbir şey değil' ifadelerini kullandı.

MERKEZİN TEMELİ AĞUSTOS 2018'DE ATILMIŞTI

Aziz ve Gwen Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'nin temeli Ağustos 2018'de atılmıştı. Dünyaca ünlü Nobel Kimya ödülünü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende ödülünü İsveç Kralı 16. Carl Gustav'ın elinden almıştı. Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde, 2015 tarihinde Nobel Kimya Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindi.

Aziz Sancar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan Kültür ve Toplum Merkezi'nin inşaatında sona gelindi. - Son Dakika
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