Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyor - Son Dakika

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyor

7 saat önce

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyorNOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğduğu ve doktorluk yaptığı sırada yaşadığı Mardin'in Savur ilçesindeki evi müzeye dönüştürülüyor.

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyor

NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğduğu ve doktorluk yaptığı sırada yaşadığı Mardin'in Savur ilçesindeki evi müzeye dönüştürülüyor.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup, büyüdüğü ve bilim insanı olma fikrinin oluştuğu ev müzeye dönüştürülüyor. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Sancar'ın evi Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle müzeye dönüştürme çalışmaları devam ediyor. 3 katlı 36 odalı tarihi konağın sıva, boya, kapı, pençe doğramalarının tadilatı, gereken yerlerin yenilenmesi, mekanların elektrik ve sıhhi tesisat aksamlarının onarılması, tavan ve zemin döşemesinin yenilenmesi, çatı yalıtımı için gerekli çalışmalar yapılıyor.

Müze tamamlandığında Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait oda çalışma odası olarak tasarlanıp, günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel ödülü görsel olarak sergilenecek. Ana odaların birinde ödül almasını sağlayan hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğu haritalandıran araştırmalar ve 2015 yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital olarak izlenebilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlere rol model olan bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın hatırasını yaşatmak için tarihi konağı müzeye dönüştüreceklerini söyledi. Restorasyon çalışmaların devam ettiğini anlatan Yaman, "Tarihi konağın müzeye dönüştürme projesini Sancar ailesi ile birlikte karara bağladık. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaya destek veriyoruz. Çalışmalar devam ediyor ve kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Savur ilçemize gelen misafirlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Böylelikle hem o zaman diliminin orijinal halini koruyacağız hem de gençlere rol model olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın hatırasını orada canlı tutacağız" dedi.

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyor

Aziz Sancar, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:52 Kaynak: DHA

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