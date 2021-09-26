Nobel ödüllü bilim insanı Sancar, Türk Konseyi dışişleri bakanlarının onur konuğu oldu - Son Dakika

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar, Türk Konseyi dışişleri bakanlarının onur konuğu oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu belirtti. Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası'nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik."

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