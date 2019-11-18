Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz: Ticaret savaşlarında herkes kaybediyor

Avrupa ve dünya ekonomisi yavaşlarken, geleneksel siyaset sistemi varlığını sürdürmenin yollarını arıyor. Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'e göre söz konusu durum, servet yaratma ve servet kazanma arasındaki farkın artmasının bir sonucu. Profesör Stiglitz ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarında herkesin kaybettiğini belirtiyor.



euronews'in Küresel Tartışmalar programına konuk olan Stiglitz, gazeteci Efi Koutsokosta'nın sorularını yanıtlıyor.