Nobel Ödüllü Ezidi Murad: "Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz" - NEW
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Nobel Barış Ödülü sahibi DEAŞ mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Nobel Barış Ödülü sahibi DEAŞ mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce DEAŞ'lı var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar." dedi.
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