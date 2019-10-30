Son Dakika Haberleri: Nobel Ödüllü Ezidi Murad: "Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz" - NEW
Son Dakika Güncel Nobel Ödüllü Ezidi Murad: 'Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz' - NEW

Nobel Ödüllü Ezidi Murad: "Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz" - NEW

1 saat önce

Nobel Barış Ödülü sahibi DEAŞ mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz.

Nobel Barış Ödülü sahibi DEAŞ mağduru Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Biz sadece Bağdadi'nin öldürüldüğünü değil adalet de görmek istiyoruz. Bağdadi'ye (örgüte) katılan binlerce DEAŞ'lı var ve hala suç işlemeye devam ediyorlar." dedi.

Nobel Ödüllü Ezidi Murad: Bağdadi'nin ölümü yeterli değil, adalet isiyoruz - NEW

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Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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