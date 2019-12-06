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Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek
6 saat önce
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın şikayetiyle, Arakanlı Müslümanlara yönelik 'soykırım' yapıldığı suçlamalarını savunmak üzere 10 Aralık'ta Lahey Merkezli Uluslararası Adalet Divanı'nın karşısına çıkacak
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Avrupa'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, yarım asırlık askeri diktatörlüğe son veren seçilmiş bir sivil yönetici olarak karşılanmıştı.
Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, gelecek hafta Avrupa'ya yeniden gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:28
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