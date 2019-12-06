Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Avrupa'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, yarım asırlık askeri diktatörlüğe son veren seçilmiş bir sivil yönetici olarak karşılanmıştı.



Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, gelecek hafta Avrupa'ya yeniden gelecek.