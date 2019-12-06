Son Dakika Haberleri: Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek
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Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek

6 saat önce

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın şikayetiyle, Arakanlı Müslümanlara yönelik 'soykırım' yapıldığı suçlamalarını savunmak üzere 10 Aralık'ta Lahey Merkezli Uluslararası Adalet Divanı'nın karşısına çıkacak

Nobel Ödüllü Suu Kyi, Müslümanlara yönelik 'soykırım' suçlamalarına cevap verecek, System.String[]

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi, Batı Avrupa'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, yarım asırlık askeri diktatörlüğe son veren seçilmiş bir sivil yönetici olarak karşılanmıştı.


Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi, gelecek hafta Avrupa'ya yeniden gelecek.

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Aung San Suu Kyi, Myanmar, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:28 
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