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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

28.09.2021 12:33

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanıştı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, "Aziz Sancar hocamızın '100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve bunu bir Türk yaptı diyecekler' sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye'nin Otomobili'ni de Türk mühendisler yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı.

Sancar'ın TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, yetkililer tarafından "Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Bu, otonom sürüş ve sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var." bilgisi verildi.

Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, kendisine eşlik etti.

Hidrojen ile çalışan aracı da inceledi

Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojenle çalışan aracı da inceledi. Mandal, TÜBİTAK'ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu dile getirdi.

Sancar, Bursa Teknik Üniversitesinden gençlerin "Sancar" adını verdiği elektrikli aracı da inceleyerek bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar'ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği belirtildi. Aracı tanıtan gençlerden biri "Daha önce biz mailleşmiştik, görüşmüştük. Yaptığımız araca sizin adınızı vermek için izin istemiştik. 'Sancar' 100 kilometre hıza ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Holografik görüntüsü yansıtıldı

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Sancar'a gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal'ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı.

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika'da yapmış oldukları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Sancar'a hediye etti.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, Nobel, Türk, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti - Son Dakika
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