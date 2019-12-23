Nobel ödüllü Yemenli aktivistten "Kaşıkçı davasında alınan kararlara" tepki - Son Dakika
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Nobel ödüllü Yemenli aktivistten "Kaşıkçı davasında alınan kararlara" tepki

6 saat önce

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında "üst düzey Suudi yetkililerin serbest bırakılmasını" eleştirdi.

Nobel ödüllü Yemenli aktivistten

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında "üst düzey Suudi yetkililerin serbest bırakılmasını" eleştirdi.

Kerman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan yargısının, eski Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'yi Kaşıkçı cinayetinden aklamasına tepki gösterdi.

Yemenli aktivist, paylaşımına şöyle devam etti:

"Gerçek şu ki tek suçlu Muhammed bin Selman'dır (Suudi Arabistan Veliaht Prensi), geri kalanlar sadece araç. Bin Selman, bir gün adil şekilde cezasıyla yüzleşecek ve o günün yakın olmasını ümit ediyorum."

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında bugün, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını aktaran Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, eski Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söylemişti.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:54 Kaynak: AA
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