Son Dakika Haberleri: Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek
Son Dakika Dünya Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek

Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek

2 saat önce

Bu yıl iki kez verilecek olan Nobel Edebiyat Ödüllerinin sahipleri bugün açıklanacak. Adayların gizli tutulmasına rağmen edebiyat çevreleri 5 kadın yazarı favori gösteriyor. Geçen yıl taciz skandalı nedeniyle 2018 Edebiyat Ödülü verilememiş, komite üyelerinden bazı isimler istifa etmişti.

Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek, System.String[]

Bu yıl iki kez verilecek olan Nobel Edebiyat Ödüllerinin sahipleri bugün açıklanacak. Adayların gizli tutulmasına rağmen edebiyat çevreleri 5 kadın yazarı favori gösteriyor.


Anne Carson, Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, Lyudmila Ulitskaya ve Maryse Conde konuşulan isimler arasında.

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Edebiyat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:51 
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