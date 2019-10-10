Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek
2 saat önce
Bu yıl iki kez verilecek olan Nobel Edebiyat Ödüllerinin sahipleri bugün açıklanacak. Adayların gizli tutulmasına rağmen edebiyat çevreleri 5 kadın yazarı favori gösteriyor. Geçen yıl taciz skandalı nedeniyle 2018 Edebiyat Ödülü verilememiş, komite üyelerinden bazı isimler istifa etmişti.
Bu yıl iki kez verilecek olan Nobel Edebiyat Ödüllerinin sahipleri bugün açıklanacak. Adayların gizli tutulmasına rağmen edebiyat çevreleri 5 kadın yazarı favori gösteriyor.
Anne Carson, Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, Lyudmila Ulitskaya ve Maryse Conde konuşulan isimler arasında.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:51
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