Nobel Tıp Ödülü İsveçli biyolog Paabo'nun oldu

2022 Nobel Tıp Ödülü, insan evrimine ilişkin çalışmalara imza atan 67 yaşındaki İsveçli bilim insanı Svante Paabo'ya verildi.

Nobel'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü, "soyu tükenmiş homininlerin genomları ile insan evrimine ilişkin keşiflerinden ötürü" İsveçli biyolog Paabo kazandı.

Açıklamada, Paabo'nun, küçük bir parmak kemiğinin genom verisi ile 30 bin yıl önce yaşayan ve "denisovanlar" olarak adlandırılan türleri de keşfettiği belirtildi.

Nobel Komitesi, Paabo'nun yaklaşık 200 bin ila 35 bin yıl önce yaşamış insan türü olan Neandertalların genom dizilimini yaptığını da açıkladı.

Komite, Paabo'ya 10 milyon İsveç kronu (16,6 milyon TL) değerinde ödül verecek.

Paabo kimdir?

???????Svante Paabo, İsveç'in Stockholm kentinde 1955'te kimyager anne ile biyokimyager babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Uppsala Üniversitesi'nde eğitim alan Paabo, çalışmaları sayesinde 1992'den bu yana birçok ödülün sahibi oldu.

Paabo, evrime ilişkin kitaplar da kaleme aldı.

Paabo'nun babası Sune Bergström da prostaglandin maddesine ilişkin buluşları dolayısıyla 1982 Nobel Tıp Ödülü'nü almıştı.

2021 Nobel Tıp Ödülü "ısı ve temas reseptörleri" keşfine gitmişti

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü, "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazanmıştı.

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı'nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

İlk Nobel ödülleri 1901 yılında sahiplerini buldu. Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından, kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen isimlere veriliyor.

1901 ila 2021'de 112 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

Nobel Tıp Ödülü'nün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.