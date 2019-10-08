Nobel Tıp Ödülü'nü alan çalışma kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabilir

Nobel Tıp Ödülü bu yıl "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi. Uzmanlar bu çalışmanın kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabileceğine dikkat çekiyor.



İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, 3 bilim insanının çalışmaları sayesinde insan vücudunun farklı oksijen seviyelerini algılayıp adapte etme şeklinin çok daha iyi anlaşılacağı belirtildi.