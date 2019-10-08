Son Dakika Haberleri: Nobel Tıp Ödülü'nü alan çalışma kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabilir
Son Dakika Dünya Nobel Tıp Ödülü'nü alan çalışma kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabilir

Nobel Tıp Ödülü'nü alan çalışma kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabilir

20 dakika önce

Nobel Tıp Ödülü bu yıl "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" çalışmasına verildi. Uzmanlar bu çalışmanın kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabilceğinin altını çiziyor.

Nobel Tıp Ödülü'nü alan çalışma kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabilir, System.String[]

Nobel Tıp Ödülü bu yıl "hücrelerin oksijen yeterliliğine adaptasyonu" alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi. Uzmanlar bu çalışmanın kanser, kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalıklara çare olabileceğine dikkat çekiyor.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, 3 bilim insanının çalışmaları sayesinde insan vücudunun farklı oksijen seviyelerini algılayıp adapte etme şeklinin çok daha iyi anlaşılacağı belirtildi.

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Nobel Tıp Ödülü, Kalp Krizi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:36 
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