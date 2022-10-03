Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı - Son Dakika
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Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı

03.10.2022 14:16
Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı

Nobel Ödülleri bugünden itibaren açıklanmaya başladı.

Nobel Ödülleri bugünden itibaren açıklanmaya başladı. Açıklanan ilk dal olan Nobel Tıp Ödülü'ne Almanya'nın Leipzig kentinde çalışmalarını sürdüren İsveçli araştırmacı Svante Pääbo layık görüldü.Dünyanın en saygın ödülleri olan ve farklı kategorilerde verilen Nobel Ödülleri'nde bugün ilk olarak tıp alanında ödüle layık görülen araştırmacı açıklandı. Buna göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'ne, çalışmalarını Almanya'nın Leipzig kentinde yürüten İsveçli araştırmacı Svante Pääbo layık görüldü. Pääbo'ya ödülün insanın geçirdiği evrim konusunda yürüttüğü araştırmalarından dolayı verildiği duyuruldu.

Alman Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Bölümü Direktörü de olan tıpçı ve biyolog Svante Pääbos'un başarıları arasında Neandartal insanının genlerinin şifrelerini çözmesi ile 1984'te doktora öğrencisi olarak bir mumyanın DNA'sını klonlaması da sayılıyor. Nobel Tıp Ödülü, 920 bin euro para ödülü de öngörüyor.

1901'den veri toplan 224 tıpçı bu ödüle layık görülürken, bunlardan sadece 12'sinin kadın olduğu dikkat çekti. İlk Nobel Tıp Ödülü Alman bakteriyolog Emil Adolf von Behring'e difteri hastalığıyla mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar nedeniyle verildi. En son ödüle de geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ndan David Julius ile Lübnan doğumlu Ardem Patapoutian layık görüldüler.

Nobel Ödülleri'den bu hafta sırasıyla fizik ve kimya ile devam edilecek. Perşembe ve Cuma günleri ise dünyada en çok dikkat çeken iki dalı olan edebiyat ve barış dallarındaki kazananlar açıklanacak. Son olarak da ekonomi dalında ödüle kimin layık görüldüğünün açıklanmasıyla Nobel Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli olacak. Nobel Ödüller'ine layık görülen araştırmacılar, uzmanlar, ekonomistler, edebiyatçılar, hak savuncuları veya politikacılar 10 Aralık'ta düzenlenen törenle ödüllerini alacaklar. 10 Aralık, ödüle adını da veren Alfred Nobel'in ölüm günü olan bu tarihte sahiplerine törenle takdim ediliyor.

dpa/ ETO, JD

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Kaynak: Deutsche Welle

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