Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza kazandı.



Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülü sahibini buldu. Büyük ödülün kazananı 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza oldu. Kaelin, Ratcliffe ve Semenza hücrelerin oksijeni nasıl algıladıkları ve oksijenin kullanılabilirliğine adaptasyonu konusundaki keşiflerinden dolayı ödüle layık görüldü. Bilim insanları değişen oksijen seviyelerine karşılık genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler sistemi ortaya çıkardı. - STOCKHOLM