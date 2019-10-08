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Son Dakika Güncel - Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

1 saat önce

- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini bulduSTOCKHOLM - Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza kazandı.

- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nü 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza kazandı.

Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülü sahibini buldu. Büyük ödülün kazananı 3 bilim insanı William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe ve Gregg L. Semenza oldu. Kaelin, Ratcliffe ve Semenza hücrelerin oksijeni nasıl algıladıkları ve oksijenin kullanılabilirliğine adaptasyonu konusundaki keşiflerinden dolayı ödüle layık görüldü. Bilim insanları değişen oksijen seviyelerine karşılık genlerin aktivitesini düzenleyen moleküler sistemi ortaya çıkardı.

- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Tıp Ödülü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:58 Kaynak: İHA
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2019 Nobel Tıp Ödülü 3 bilim insanına gitti
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