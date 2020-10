- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika

- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü, 2020 Nobel Tıp Ödülü'nü hepatit C virüsünü yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan üç bilim insanına verildiğini duyurdu. İsveç Nobel Komitesi Sekreteri Prof. Thomas Perlmann, kurumun web sitesinde canlı yayınlanan bir törende ödül hakkında bilgi verdi. Konuşmasında, "Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi bugün, hepatit C virüsünün keşfi için birlikte çalışan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a 2020 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü vermeye karar verdi" açıklamasını yaptı.

Üç bilim insanının çalışmaları, kronik hepatit vakalarının nedenini ortaya çıkardı. Milyonlarca hayatı kurtaran olası kan testleri ve yeni ilaçlar yapımına yardımcı oldu. Amerikalı Harvey J. Alter; transfüzyonla hepatite ilişkin metodik çalışmalar yaptı. Bu sayede kronik hepatitin ortak nedeninin bilinmeyen bir virüs olduğunu ortaya çıkardı. Britanyalı Michael Houghton, hepatit C virüsü adı verilen yeni virüsün genomunu izole etmek için deneysel bir strateji kullandı. Amerikalı Charles M. Rice da, hepatit C virüsünün tek başına hepatite neden olabileceğine dair kesin kanıtlar sağladı.

Geçen yıl ödül, hücrelerin mevcut oksijene adaptasyonu konusundaki çalışmaları nedeniyle yine üç bilim adamı William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verilmişti. 1901'den beri verilen Nobel Tıp Ödülleri bu yıl 111'nci kez sahiplerini buldu. Ödül 10 milyon İsveç kronu olarak belirlendi.

1901'den 2019'a kadar 12'si kadın olmak üzere toplam 219 araştırmacı tıp alanında Nobel Ödülü kazandı. Bu dönemde verilen toplam 110 ödülden 39'u bir bilim insanına gitti; 33'ü 2 ve 38'i ise 3 bilim insanına verildi. Kazananların en genci 1923'te sadece 32 yaşındayken, insülini keşfeden Kanadalı bilim insanı Frederick Banting'di. En yaşlısı ise 1966'da 87 yaşında ödülü alan Amerikan Peyton Rous'du. Rous bazı tümörlerin gelişiminde virüslerin rolünü ortaya koyduğu için ödülü kazanmıştı.