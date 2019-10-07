Nobel Tıp Ödülü William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verildi

2019 Nobel Tıp Ödülü bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza'ya verildi.



Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl Kaelin., Ratcliffe ve Semenza'ya verildiği bildirildi.