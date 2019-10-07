Son Dakika Haberleri: Nobel Tıp Ödülü William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verildi
Son Dakika Dünya Nobel Tıp Ödülü William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verildi

Nobel Tıp Ödülü William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verildi

21 dakika önce

2019 Nobel Tıp Ödülü bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza'ya verildi.

Nobel Tıp Ödülü William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verildi, System.String[]

2019 Nobel Tıp Ödülü bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza'ya verildi.


Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl Kaelin., Ratcliffe ve Semenza'ya verildiği bildirildi.

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Nobel Tıp Ödülü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:06 
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