Nobel Tıp Ödülü William Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg Semenza'ya verildi
21 dakika önce
2019 Nobel Tıp Ödülü bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza'ya verildi.
2019 Nobel Tıp Ödülü bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza'ya verildi.
Nobel Komitesinden yapılan açıklamada, Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl Kaelin., Ratcliffe ve Semenza'ya verildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:06
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