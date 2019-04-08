Nöbet 5. Bölüm Ön İzleme
42 dakika önce
Nöbet'in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hatay'a arkeolog kimliğiyle gelen ajan Jennifer bölgeyi kaosa sürüklemek için Elmalı'daki terör örgütünün temsilcisi Zilfo ile temasa geçti ve onu büyük planına dahil ederek yeni bir eylem için harekete geçirdi.
Nöbet'in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hatay
'a arkeolog kimliğiyle gelen ajan Jennifer bölgeyi kaosa sürüklemek için Elmalı
'daki terör örgütünün temsilcisi Zilfo ile temasa geçti ve onu büyük planına dahil ederek yeni bir eylem için harekete geçirdi. Şehit Er Remzi Duman'ın ailesine kara haberi verdikten sonra ailesiyle Hatay'a dönen Barış Binbaşı ise ev bakmaya başladı. Ziya'nın oğlu Ferit'in, Namık'ı dövmekten gözaltına alındığını öğrenen Barış Binbaşı bu olaydan yararlanarak iki aşığı birleştirmek istedi, fakat Ziya Cevran'ın beklenmedik hareketiyle başarılı olamadı. Jiyan'ı etkisiz hale getiren askerler zaferlerinin tadını çıkarırken Yiğit Yüzbaşı ve Zeynep evliliklerinde yaşadıkları sorunları halletmek için birlikte zaman geçirdi. Fakat birlikte geçirdikleri zaman pek işe yaramadı ve daha derin bir sorunun içinde kendilerini buldular. Jennifer'ın ortaya koyduğu plana göre hareket eden terör örgütü yüksek gerilim hattını patlattı ve kasaba karanlığa gömüldü. Barış Binbaşı'dan önce olay yerine gitmeye çalışan Nizamoğlu tuzağa düşerek, meydana gelen patlamada yaralandı. Bu sırada bir bahaneyle jandarma karakoluna giren Jennifer bir takım belgelere ulaştı. Nizamoğlu yaralı halde araçtan çıkarılıp hastaneye yetiştirilirken, peşlerinden bakan Barış Binbaşı'nın kızgın ve çaresiz halleri izleyenleri derinden etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:01
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