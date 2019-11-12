Nöbet dönüşü kaza yapan hemşire hayatını kaybetti

Süzer'in, Bucak Devlet Hastanesinde hemşire olduğu, gece nöbetinin ardından otomobiliyle Antalya'ya dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Süzer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya 'da meydana gelen trafik kazasında, sürücü hayatını kaybetti.

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