Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı

11.06.2022 19:29
Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir maden ocağı deposunun metal çatısını kaynak makinesiyle keserek çalmaya çalışan iki şüpheli, hırsızlık olayları arttığı için dışarıda nöbet tutan mahalleli tarafından suçüstü yakalanıp jandarmaya teslim edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, bir maden ocağı deposunun metal çatısını kaynak makinesiyle keserek çalmaya çalışan iki şüpheli, hırsızlık olayları arttığı için dışarıda nöbet tutan mahalleli tarafından suçüstü yakalanıp jandarmaya teslim edildi.

Olay, ilçeye bağlı Karaveli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle ve çevresinde son günlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine mahalleli zaman zaman hırsızlara engel olmak için nöbet tutmaya başladı. Mahalleli nöbet sırasında, bölgedeki bir arsa içinde bulunan maden ocağı deposunun çatısında iki kişiyi gördü. Kaynak makinesiyle deponun metal çatısını kesmeye çalışan 2 şüpheli, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, vatandaşlar tarafından Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan D.A. ve M.S.'nin sorguları devam ediyor.


Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı
Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika

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