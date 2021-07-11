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Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı - Son Dakika

Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı

11.07.2021 14:46

Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı, nöbet yerinde bulunmayan doktorla konuşmak için kantine indi. Burada başlayan tartışma kavgaya döndü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma açıldı.

Perşembe günü Suruç Devlet Hastanesi'nde Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sedat G, iddiaya göre hastanede nöbetçi doktorların denetimine çıktı.

NÖBET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

Sedat G. denetimler sırasında Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını fark ederek telefonla aradı. Telefonun ardından iki doktor yüz yüze görüşmek üzere hastane kantininde buluştu. Bu görüşme sırasında tartışan doktor S.K. ile başhekim yardımcısı Sedat G. yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavga sonrası gözü moraran Sedat G., ile S.K. darp raporu olarak karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kavga sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı

Devlet Hastanesi, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı - Son Dakika


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