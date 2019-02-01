Son Dakika Haberleri: Nöbetçi Antrenör" Sistemiyle Sporda Mazereti Kaldırdılar

Nöbetçi Antrenör" Sistemiyle Sporda Mazereti Kaldırdılar

21 dakika önce

Eskişehir'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki spor salonlarını 7 gün 24 saat hizmete açarak nöbetçi antrenörleri sayesinde her yaştan vatandaşın dilediği zamanda spor yapmasına imkan sağlıyor.

DENİZ AÇIK - Eskişehir'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, kentteki spor salonlarını 7 gün 24 saat hizmete açarak nöbetçi antrenörleri sayesinde her yaştan vatandaşın dilediği zamanda spor yapmasına imkan sağlıyor.

Proje kapsamında yeni Eskişehir Stadı'ndaki 8 salon, halka 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde düzenlendi. 7'den 77'ye herkes fitnessten badmintona, bokstan tenise kadar hemen hemen her branşta dilediği saate sıcak ve güvenli bir ortamda spor yapabiliyor.

Müdürlük bünyesinde çalışan 40 antrenör, dönüşümlü olarak nöbet tutup, salonlara gelenlere sağlıklı spor yapmaları konusunda destek veriyor.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışanların, öğrencilerin, engelli bireylerin ne zaman isterlerse, 7 gün 24 saat salonlardan yararlanabildiğini söyledi.

Gece saat 03.00'te bile salonlara gelip antrenör eşliğinde spor yapılabileceğini vurgulayan Tatlısu, şöyle devam etti:

"Katılım tamamen serbest. Herkes istediği saate gelebilir. Aileler hep birlikte salonlardan diledikleri gibi faydalanabilir. Spor yapmak için hiçbir engel yok. Rehber antrenörlerimiz, danışman eğitmenler eşliğinde spor yapıyorlar. Pratik ve motive edici programlarla spor yapmak için salonlarımıza gelenlere destek oluyoruz. 4 haftadır devam eden projemize olan ilgiden çok memnunuz. Yeni stadımızın altındaki antrenman salonlarımız 7 gün 24 saat açık tutmamızın nedeni farklı 8 branşta faaliyet yapılabiliyor olmasıdır. Vatandaşlar, istasyon gibi bir salondan diğer salona dilediği gibi faydalanabiliyor. Sıcak ve güvenli bir ortam sunuyoruz. Artık 'mesaideyim, okuldayım, eve geç geliyorum, hafta sonu ya da hafta içi programım var' gibi bahaneler yok. Uykudan biraz zaman ayırıp, gelip sporlarını yapsınlar. Spor yapmaya hiçbir engel ya da mazeret yok."

"Salonlarımız neredeyse günün her saatinde kalabalık"

Antrenörlerinden Mustafa Usluer de 24 saat açık olan salonlara gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Usluer, "Herkes çok mutlu. Velilerimiz de her gün gelip çocuklarıyla spor yapıyor. Salonlarımız neredeyse günün her saatinde kalabalık. Vatandaşlar günün her saatinde antrenör eşliğinde spor yapabiliyor." diye konuştu.

Antrenörlerden Çiğdem Abaza ise çocukların başlatılan proje sayesinde aileleriyle spor yapma imkanı bulduğuna değinerek, söz konusu çalışmanın gelecek açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Nöbetçi antrenörler her zaman yardımcı oluyor"

Proje kapsamında salonlardan faydalanan eczacı Gülay Tiftik de yeni Eskişehir Stadı'nda bütün branşlar için çok güzel spor salonlarının bulunduğunu kaydederek, "Her yaşta sporsever dilediği zaman buralardan faydalanabiliyor. Yaşımı ve işimi bahane etmeden 24 saat açık olan salonlarda sporumu yapıyorum. Sporun çok da faydasını gördüm. Salonlarda nöbetçi antrenörler de her saat bulunuyor. Bize her konuda yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Ev kadını Rahime Sunar, hiçbir bahaneye sığınmadan dilediği saatte salona gelip sporunu yapabildiğini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dilek Ünlü ise çalışan bir kadın olarak mesai saatleri dışında kalan zamanlarda salonlara gelip hem spor yaptığını hem de stres attığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel
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