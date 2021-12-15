Armağan Eczanesi (00: 00' a Kadar)
Tel: 0332 713 32 31
Adres: Hacı Mütahir Mah. Çoban Pasajı Yanı
Sancıoğlu Eczanesi
Tel: 0332 712 94 95
Adres: Barboros Mah. Üçgöz Bim Karşısı, Eski Alman Hastanesi Kavşağı
Kaynak: Habermetre
Alman, Bim, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Nöbetçi Eczane (15.12.2021) - Son Dakika
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