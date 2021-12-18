GÜNDÜZ
Erden Eczanesi
Tel: 0332 713 50 01
Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkezi
İstasyon Eczanesi
Tel: 0332 710 25 25
Adres: Ereğli lisesi kapı karşısı Koski yanı
Eda Eczanesi
Tel: 0332 712 83 30
Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı Yanı
Hakan Eczanesi
Tel: 0332 713 13 31
Adres: Kazım Karabekir Cad. Zafer Ortaokulu Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Erden Eczanesi
Tel: 0332 713 50 01
Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkezi
Son Dakika › Toplum › Nöbetçi Eczane (18.12.2021) - Son Dakika