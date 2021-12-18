Nöbetçi Eczane (18.12.2021) - Son Dakika
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Nöbetçi Eczane (18.12.2021)

18.12.2021 06:14
Nöbetçi Eczane (18.12.2021)

GÜNDÜZErden EczanesiTel: 0332 713 50 01Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkeziİstasyon EczanesiTel: 0332 710 25 25Adres: Ereğli lisesi kapı karşısı Koski yanıEda EczanesiTel: 0332 712 83 30Adres: Gülbahçe Mah.

GÜNDÜZ

Erden Eczanesi

Tel: 0332 713 50 01

Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkezi

İstasyon Eczanesi

Tel: 0332 710 25 25

Adres: Ereğli lisesi kapı karşısı Koski yanı

Eda Eczanesi

Tel: 0332 712 83 30

Adres: Gülbahçe Mah. Kültür Merkezi Yanı, Üçgöz Parkı Yanı

Hakan Eczanesi

Tel: 0332 713 13 31

Adres: Kazım Karabekir Cad. Zafer Ortaokulu Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Erden Eczanesi

Tel: 0332 713 50 01

Adres: Şehit Kamil Atalay İlkokul Çaprazı Tuana İş Merkezi

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
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Kamil Atalay, Ereğli, Şehit, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nöbetçi Eczane (18.12.2021) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nöbetçi Eczane (18.12.2021) - Son Dakika
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