Nöbetçi Eczane (21.09.2021) - Son Dakika
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Nöbetçi Eczane (21.09.2021)

21.09.2021 04:57
Nöbetçi Eczane (21.09.2021)

Ercan EczanesiTel: 0332 710 20 40Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi ArkasıEge Eczanesi (00: 00' a Kadar)Tel: 0332 710 04 08Adres: Anıt Cad. Yeni Emniyet Müdürlüğü Yanı.

Ercan Eczanesi

Tel: 0332 710 20 40

Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. 1 Nolu ASM Yanı Ereğli Lisesi Arkası

Ege Eczanesi (00: 00' a Kadar)

Tel: 0332 710 04 08

Adres: Anıt Cad. Yeni Emniyet Müdürlüğü Yanı

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nöbetçi Eczane (21.09.2021) - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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SON DAKİKA: Nöbetçi Eczane (21.09.2021) - Son Dakika
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