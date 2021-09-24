Nöbetçi Eczane (24.09.2021) - Son Dakika
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Nöbetçi Eczane (24.09.2021)

24.09.2021 03:00
Nöbetçi Eczane (24.09.2021)

Ihlamur Eczanesi (00: 00'a Kadar)Tel: 0332 710 35 35Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıKaya EczanesiTel: 0332 712 78 29Adres: Devlet Hastanesi Karşısı.

Ihlamur Eczanesi (00: 00'a Kadar)

Tel: 0332 710 35 35

Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

Kaya Eczanesi

Tel: 0332 712 78 29

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nöbetçi Eczane (24.09.2021) - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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SON DAKİKA: Nöbetçi Eczane (24.09.2021) - Son Dakika
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