Ihlamur Eczanesi (00: 00'a Kadar)
Tel: 0332 710 35 35
Adres: Otogar Civarı 4 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı
Kaya Eczanesi
Tel: 0332 712 78 29
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
Kaynak: Habermetre
Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Nöbetçi Eczane (24.09.2021) - Son Dakika
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