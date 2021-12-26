Nöbetçi Eczane (26.12.2021) - Son Dakika
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Nöbetçi Eczane (26.12.2021)

26.12.2021 06:15
Nöbetçi Eczane (26.12.2021)

GÜNDÜZPınar EczanesiTel: 0332 713 38 50Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM YanıBahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/AGECE ( 00: 00' dan Sonra)Bahar EczanesiTel: 0332 712 52 24Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A.

GÜNDÜZ

Pınar Eczanesi

Tel: 0332 713 38 50

Adres: Kazancı Mah. Küsere Köprü Cad. Ereğli Lisesi Arkası 1 Nolu ASM Yanı

Bahar Eczanesi

Tel: 0332 712 52 24

Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A

GECE ( 00: 00' dan Sonra)

Bahar Eczanesi

Tel: 0332 712 52 24

Adres: Vakıfbank Karşısı No: 3/A

YORUMLAR
500
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Kaynak: Habermetre

Vakıflar Bankası, Ereğli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nöbetçi Eczane (26.12.2021) - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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SON DAKİKA: Nöbetçi Eczane (26.12.2021) - Son Dakika
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