Nöbetçi Eczane (29.08.2021) - Son Dakika
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Nöbetçi Eczane (29.08.2021)

29.08.2021 02:34
Nöbetçi Eczane (29.08.2021)

GÜNDÜZEnder EczanesiTel: 0332 710 30 40Adres: Hacı Mustafa Mah. Kız Meslek Lisesi Arkası Öğretmenevi ArkasıYentürk EczanesiTel: 0332 710 16 00Adres: Devlet Hastanesi KarşısıGECE (00: 00' dan Sonra)Yentürk EczanesiTel: 0332 710 16 00Adres: Devlet Hastanesi Karşısı.

GÜNDÜZ

Ender Eczanesi

Tel: 0332 710 30 40

Adres: Hacı Mustafa Mah. Kız Meslek Lisesi Arkası Öğretmenevi Arkası

Yentürk Eczanesi

Tel: 0332 710 16 00

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

GECE (00: 00' dan Sonra)

Yentürk Eczanesi

Tel: 0332 710 16 00

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

YORUMLAR
500
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Kaynak: Habermetre

Devlet Hastanesi, Öğretmenevi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nöbetçi Eczane (29.08.2021) - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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SON DAKİKA: Nöbetçi Eczane (29.08.2021) - Son Dakika
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