GÜNDÜZ
Ender Eczanesi
Tel: 0332 710 30 40
Adres: Hacı Mustafa Mah. Kız Meslek Lisesi Arkası Öğretmenevi Arkası
Yentürk Eczanesi
Tel: 0332 710 16 00
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
GECE (00: 00' dan Sonra)
Yentürk Eczanesi
Tel: 0332 710 16 00
Adres: Devlet Hastanesi Karşısı
Kaynak: Habermetre
Devlet Hastanesi, Öğretmenevi, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Nöbetçi Eczane (29.08.2021) - Son Dakika
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