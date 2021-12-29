Nöbetçi Eczane (29.12.2021) - Son Dakika
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Nöbetçi Eczane (29.12.2021)

29.12.2021 02:16
Nöbetçi Eczane (29.12.2021)

Turan Eczanesi (00: 00' a Kadar)Tel: 0332 713 22 86Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı KarşısıBilge Melek Şen EczanesiTel: 0332 710 00 22Adres: Devlet Hastanesi Karşısı.

Turan Eczanesi (00: 00' a Kadar)

Tel: 0332 713 22 86

Adres: Sümerbank Cad. 2 Nolu Sağlık Ocağı Karşısı

Bilge Melek Şen Eczanesi

Tel: 0332 710 00 22

Adres: Devlet Hastanesi Karşısı

YORUMLAR
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ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU ANNE İLE OĞLUNUN AYNI HASTANEDE GÖREV YAPMA HAYALLERİ GERÇEK OLDU Sağlık Müdürü hastane çalışanlarını dinledi Sağlık Müdürü hastane çalışanlarını dinledi KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ KILIÇDAROĞLU, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KARDEŞİNİ ZİYARET ETTİ
Kaynak: Habermetre

Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı, Sümerbank, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Nöbetçi Eczane (29.12.2021) - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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SON DAKİKA: Nöbetçi Eczane (29.12.2021) - Son Dakika
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