Nöbetçi eczanede soyguncu dehşeti! Kıskıvrak yakalayıp polise teslim ettiler - Son Dakika
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Nöbetçi eczanede soyguncu dehşeti! Kıskıvrak yakalayıp polise teslim ettiler

07.03.2022 09:59

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece nöbet tuttukları sırada eczaneyi soymaya çalışan kişi, eczacı ve teknisyeni tarafından kıskıvrak yakalanıp polise teslim etti.

Eczacı ve teknisyeni gece nöbet tuttukları sırada eczaneyi soymaya gelen kişiyle dehşeti yaşadı. Bıçaklı saldırgan, üç çalışan tarafından neye uğradığını şaşırdı. Soygun girişiminden zararlı çıkan soyguncu oldu.

BIÇAK ÇEKTİ, "KASAYI BOŞALT" DEDİ

Olay, dün gece saat 00.21'de Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi elinde bıçağıyla beraber C.K.E.'nin işlettiği eczaneye geldi. Nöbetçi olan eczaneye giren kişi, C.K.E.'den kasayı boşaltmasını istedi. Sesleri duyan arka odadaki teknisyen de C.K.E.'nin yanına geldi.

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YAZAR KASAYI ALIP KAÇTI

Soyguncu, yazar kasayı alıp kaçmaya başladı. Koşarken açılan yazar kasadaki paralar yere saçıldı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. C.K.E. ile teknisyeni, daha sonra soyguncuyu kovalayarak yakaladı. Yaşanan arbedede teknisyenin elinden bıçakla hafif yaralandığı öğrenilirken, etkisiz hale alınan soyguncu, polis ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haber | Nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin yakalanma anı kameralarda Son dakika haber | Nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin yakalanma anı kameralarda NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA

Çankaya, Soygun, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nöbetçi eczanede soyguncu dehşeti! Kıskıvrak yakalayıp polise teslim ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nöbetçi eczanede soyguncu dehşeti! Kıskıvrak yakalayıp polise teslim ettiler - Son Dakika
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