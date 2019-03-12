Nöbetçi Hakimin Cüzdanı Çalındı
43 dakika önce
Bursa Adliyesinde, nöbetçi hakimin odasındaki çantasında bulunan cüzdanı çalındı.
Bursa
Adliyesinde, nöbetçi hakimin odasındaki çantasında bulunan cüzdanı çalındı.
Nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi
Hakimi Gülay
Hoş, mahkeme kaleminde ifade alırken, bitişiğindeki makam odasına giren bir kişi çantasının içindeki cüzdanını çaldı.
Odasına döndüğünde, içinde bir miktar para ve kimlikleri bulunan cüzdanının yerinde olmadığını fark eden Hoş, durumu Adliye Koruma Büro Amirliğine bildirdi.
Olay Yeri İnceleme ve Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerinin makam odasında yaptığı incelemede alınan parmak izlerinden, olayın şüphelisinin kimliği tespit edildi. Polis
ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:54 Kaynak: AA
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