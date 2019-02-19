Son Dakika Haberleri: "Nöbetçi noter" dönemi başlıyor

"Nöbetçi noter" dönemi başlıyor

1 saat önce

Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri de hizmet verilmeye devam edilecek.

Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri de hizmet verilmeye devam edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:15 

Ekonomi
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