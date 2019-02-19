"Nöbetçi noter" dönemi başlıyor
1 saat önce
Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri de hizmet verilmeye devam edilecek.
Nöbetçi noter uygulaması ile cumartesi ve pazar günleri de hizmet verilmeye devam edilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:15
İstanbul'un Göbeğinde Pompalı Dehşeti Kamerada
30 Yıldır Ehliyetsiz Araç Kullanan Japon Sürücü Yakalandı
Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu