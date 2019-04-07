Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar
1 saat önce
- Nöbetçi noterden detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işlem yaptırması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.
- Nöbetçi noterden detaylar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün işlem yaptırması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara
35. Noterliği'ni ziyaret etti. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:09 Kaynak: AA
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