Son Dakika Haberleri: Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar

Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar

1 saat önce

- Nöbetçi noterden detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işlem yaptırması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.

- Nöbetçi noterden detaylar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün işlem yaptırması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:09 Kaynak: AA

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