Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar (2)
1 saat önce
-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün notere gelişi Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti Bakan Gül'ün işlem yaptırması Bakan Gül'e çiçek verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35.
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
'ün notere gelişi
Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti
Bakan Gül'ün işlem yaptırması
Bakan Gül'e çiçek verilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara
35. Noterliği'ni ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:25 Kaynak: AA
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