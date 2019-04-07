Son Dakika Haberleri: Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar (2)

Nöbetçi Noter Uygulaması - Detaylar (2)

1 saat önce

-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün notere gelişi Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti Bakan Gül'ün işlem yaptırması Bakan Gül'e çiçek verilmesi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35.

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün notere gelişi
Bakan Gül'ün nöbetçi noter hizmeti ile ilgili vatandaş ile sohbeti
Bakan Gül'ün işlem yaptırması
Bakan Gül'e çiçek verilmesi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması ile ilgili Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:25 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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