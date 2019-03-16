Son Dakika Haberleri: Nöbetçi Noter Uygulaması Galericileri Sevindirdi

Nöbetçi Noter Uygulaması Galericileri Sevindirdi

1 saat önce

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, nöbetçi noter uygulaması ile galerici esnafının çok rahatlayacağını söyledi.

Nöbetçi Noter Uygulaması Galericileri Sevindirdi, System.String[]
Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, nöbetçi noter uygulaması ile galerici esnafının çok rahatlayacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık" açıklamasını değerlendiren Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, Bakan Gül'e teşekkür ederek, nöbetçi noter uygulamasının işlerinde büyük bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Başkan Zerey açıklamasında, "6 Nisan'dan itibaren nöbetçi noter uygulaması başlayacak. Türkiyemize hayırlı olsun. Nöbetçi noter olması bizler için çok önemliydi. Tüm galerici esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

Abdulhamit Gül, Fatsa, Güncel
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