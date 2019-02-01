Son Dakika Haberleri: Nöbetçi Noterler Geliyor: Hafta Sonları da Otomobil Alıp Satmak Mümkün Olacak

Nöbetçi Noterler Geliyor: Hafta Sonları da Otomobil Alıp Satmak Mümkün Olacak

1 saat önce

Noter işlemlerini yaptırmak için pazartesiyi beklemek hem noterde iş yoğunluğu yaratan hem de iş süreçlerini uzatan bir durumdu. Yeni düzenleme ile nöbetçi noterler geliyor.

Nöbetçi Noterler Geliyor: Hafta Sonları da Otomobil Alıp Satmak Mümkün Olacak, System.String[]
İkinci el otomotiv sektörünün talepleri arasında nöbetçi noterler her zaman en üst sıralarda oldu. Otomotiv alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yasal olarak noter onayıyla yapılıyor. Yasa dahilinde plaka değişikliği ve ruhsat işlemleri için de bu noterlere başvurulacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, nöbetçi noterlik sistemi geleceğini açıkladı.

İkinci el oto galerisi işletenler, araç almak ve satmak isteyenler genel olarak karardan memnun. Özellikle büyük şehirlerde galeri işletenler galericiler, şehir dışından gelen müşterileriyle de daha kolay ticaret yapma imkanı bulacaklar.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 

Abdülhamit Gül, Teknoloji
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