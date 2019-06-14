Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı
55 dakika önce
Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 10 hafta sonundaki toplam işlem sayısı 98 bin 500 oldu.
Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 10 hafta sonundaki toplam işlem sayısı 98 bin 500 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:38
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