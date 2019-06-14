Son Dakika Haberleri: Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı
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Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı

55 dakika önce

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 10 hafta sonundaki toplam işlem sayısı 98 bin 500 oldu.

Nöbetçi noterlerin işlem sayısı 100 bine yaklaştı, System.String[]
Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 10 hafta sonundaki toplam işlem sayısı 98 bin 500 oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:38 
Ekonomi
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