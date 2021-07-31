Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına bugün itibarıyla yeniden başlandı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, bu hafta sonu itibarıyla yeniden açıldı. Bugün ve yarın ülke genelindeki 119 nöbetçi noterliklerde işlem yapılabilecek.

Hafta sonları 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanıyor.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.