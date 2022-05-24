NÖBETÇİ PERSONEL DE ÇİÇEKLERİN ÇALINMASINA ÖNLEM OLMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, turistlerin en çok ziyaret ettiği Konyaaltı Varyantı'ndaki '#Antalya' yazılı fotoğraf çerçevesindeki çiçeklerin sık sık çalınması nedeniyle personel görevlendirmesi de önlem olmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan Konyaaltı Varyantı ile ilgili sosyal medya çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Akdeniz, Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarasıyla turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği varyanttaki seyir terasına '#Antalya' etiketi yazılı bir fotoğraf çerçevesi kurdu. Kentin sosyal medya paylaşımları ile daha çok görünür hale gelmesi için oluşturulan çerçeve, 12 ay boyunca mevsim çiçekleri ile süsleniyor.

Fakat bazı ziyaretçiler, fotoğraf çektikten sonra bu çiçekleri ya saksısıyla ya da çiçeği ile koparıp alıyor. İki hafta önce de fuşya renkli petunyalarla süslenen fotoğraf çerçevesindeki çiçekler, bazı ziyaretçilerce tamamen söküldü. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sökülen petunyaların yerine yenilerini dikti. Belediye, çiçeklerin hem bakımını yapması, hem çalınmasının önüne geçmek için burada bir personel görevlendirdi.

Ancak görevli personelin varlığı da çiçeklerin kopartılmasına engel olamadı. Personelin olmadığı zamanlarda çiçeklerin birçoğunun yapraklarının kopartıldığı, bazılarının da yerinden sökülerek götürüldüğü görüldü.