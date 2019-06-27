Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
20 dakika önce
Hakkari'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:03 Kaynak: AA
'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.
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