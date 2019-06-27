Son Dakika Haberleri: Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
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Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

20 dakika önce

Hakkari'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.

Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu, System.String[]
Hakkari'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Hakkari, Güncel
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