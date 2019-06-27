Son Dakika Haberleri: Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
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Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

1 saat önce

Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu, System.String[]
Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Valilikte yapılan açıklamada, "27.06.2019 günü Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmıştır. Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Hakkari, Komando, Güncel
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