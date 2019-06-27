Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
1 saat önce
Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:33
'deki Otluca Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
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