Son Dakika Haberleri: Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
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Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

1 saat önce

Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.

Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu, System.String[]
Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:33 
Hakkari, Ekonomi
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